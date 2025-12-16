از امروز ۲۵ آذر ماه تا ٢۰ اسفندماه
آغاز طرح امداد زمستانی اورژانس ۱۱۵ مشهد در محورهای جادهای
طرح امداد زمستانی اورژانس ۱۱۵ مشهد در محورهای جادهای از امروز ۲۵ آذر ماه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی،
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: طرح امداد زمستانی اورژانس پیش بیمارستانی تا ٢۰ اسفندماه در محورهای جادهای مناطق زیر پوشش این دانشگاه برای منظور خدمترسانی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی اجرا میشود.
دکتر علی یزدانی، افزود: در این طرح نهادهای مختلفی از جمله پلیسراه، اورژانس، آتشنشانی، امداد خودرو، راهداری و هلال احمر شرکت دارند و همه پایگاههای اورژانس ١١۵ در مسیرهای برون شهری برای اجرای طرح زمستانی آماده باش هستند.
وی اظهار کرد: در مناطق زیر پوشش این دانشگاه ۱۶۹ پایگاه اورژانس فعال است که از این تعداد ۶۷ مورد پایگاههای جادهای هستند، علاوه براین به منظور خدمترسانی به بیماران و نجات جان آنها امداد هوایی و ٢ دستگاه اتوبوس آمبولانس نیز در نظر گرفته شده است و در گردنههای سخت گذر نیز آمبولانسهای ۲ دیفرانسیل فعال هستند.
دکتر یزدانی با اشاره به اینکه بیشترین حوادث مربوط به سوانح رانندگی ناشی از لغزندگی محورها در اثر باران و برف است، ادامه داد: برای خدمترسانی مناسب و سریع به بیماران، اورژانسهای پیش بیمارستانی مجهز به زنجیر چرخ هستند تا خود نیز در برف گرفتار نشوند.
مرکز اورژانس پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ۱۶۹ پایگاه عملیاتی شامل ۱۰۲ پایگاه شهری، ۶۷ پایگاه جادهای و یک پایگاه امداد هوایی، ۱۸۲ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۳۱ دستگاه موتورلانس با زیر پوشش داشتن ۱۵ شهرستان به صورت شبانهروزی و رایگان در حال ارائه خدمات فوریتهای پزشکی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی است.