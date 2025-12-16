پخش زنده
زیرساختهای فرهنگی خلیل آباد، پاسخگوی نیاز جامعه هنری این شهر نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خلیلآباد در نشست هنرمندان شهرستان با فرماندار خلیلآباد گفت: بازسازی فضاها، تجهیز نگارخانهها و تأمین امکانات اولیه، شرط لازم برای رونق فعالیتهای فرهنگی و هنری در شهرستان بهشمار میرود.
سید زهرا حسینی افزود : ایجاد تشکلهای مردمنهاد هنری، اختصاص فضاهای تبلیغاتی و تجهیز نگارخانهها از مطالبات جدی فعالان فرهنگی است.
او با تأکید بر اینکه نبود برخی انجمنها مانع انسجام فعالیتهای فرهنگی شده است، افزود: ایجاد انجمنهای تخصصی از جمله انجمن ادبی و تعیین مدیران توانمند میتواند به ساماندهی بهتر برنامهها منجر شود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خلیلآباد با اشاره به اینکه فضاهای تاریخی و فرهنگی ظرفیت بالایی برای هنرمندان دارند، گفت: راهاندازی کافه کتاب یا کتابفروشی فرهنگی در فضاهای تاریخی خلیل آباد، میتواند به پویایی فعالیتها کمک کند.
حسینی گفت: کانونهای فرهنگی مساجد نقش مؤثری در توسعه فرهنگ عمومی دارند و حل مسائل این کانونها با همکاری دستگاههای مرتبط باید بهصورت جدی پیگیری شود.
او با اشاره به اینکه حمایت هدفمند از هنرمندان به تولید آثار فاخر منجر میشود، افزود: اختصاص بیلبوردهای تبلیغاتی و ایجاد تشکلهای مردمنهاد هنری میتواند مسیر معرفی آثار بومی را هموار کند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خلیلآباد با اشاره به اینکه توسعه فرهنگی نیازمند نگاه بلندمدت است، گفت: با برنامهریزی منسجم و حمایت مستمر، میتوان ظرفیتهای مغفولمانده فرهنگ و هنر شهرستان را فعال کرد.