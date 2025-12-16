به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قند موجود در میوه‌ها به‌راحتی در بدن جذب شده و می‌تواند موجب افزایش قند خون شود، به‌ویژه زمانی که فیبر میوه حذف شده و به صورت آبمیوه مصرف شود. میوه‌های خشک مانند کشمش و توت نیز اگرچه آب خود را از دست داده‌اند، اما همچنان حاوی قند قابل توجهی هستند و تنها حجم آب آنها کاهش یافته است.

بر اساس توصیه‌های تغذیه‌ای دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، بسیاری از گروه‌های غذایی از جمله نان و غلات، میوه‌ها، سبزیجات، لبنیات، حبوبات و قند‌های ساده حاوی کربوهیدرات هستند. نکته اساسی در کنترل قند خون، مصرف مقادیر مشخص و تنظیم‌شده از این گروه‌هاست. مصرف بیش از حد هر یک از منابع کربوهیدرات، حتی میوه‌ها، می‌تواند منجر به افزایش قند خون شود.

به طور مثال، ۲ قاشق غذاخوری کشمش معادل یک واحد میوه محسوب می‌شود و حدود ۱۵ گرم قند دارد، افراد دیابتی معمولاً مجاز به مصرف ۲ تا ۴ واحد میوه در روز هستند که در صورت تمایل، تنها یک واحد از آن می‌تواند به میوه‌های خشک مانند کشمش اختصاص یابد.

بنابراین، زیاده‌روی در مصرف میوه‌ها و میوه‌های خشک، برخلاف تصور رایج، می‌تواند باعث افزایش قند خون در افراد دیابتی شود و رعایت تعادل و برنامه‌ریزی غذایی برای حفظ سلامت این افراد ضروری است.