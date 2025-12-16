پخش زنده
نخستین همایش یاوران نماز جمعه مازندران در مسجد صاحبالزمان روستای آهنگرکلای دابودشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجتالاسلام محمدعلی حاجیزاده امام جمعه دابودشت و دشتسر آمل و دبیر این همایش، گفت: حدود ۸۰ نفر از یاوران نماز جمعه از ۸۰ روستای بخش دابودشت انتخاب شدند و برای هر یک کارت صادر خواهد شد.
وی افزود: هر هفته یکی از روستاها با اعضای منتخب یاوران نماز جمعه، مسئولیت اجرای کامل برنامههای نماز جمعه همان روز را در مصلا برعهده خواهد داشت؛ از جمله قرائت قرآن، مکبری، اذان، مداحی و اعلام اسامی شهدای همان روستا.
حجتالاسلام حاجیزاده هدف از این اقدام را حضور پررنگ مردم و جوانان در نماز جمعه و تقویت همراهی ستاد نماز جمعه دانست و گفت: این همایش در ماههای آینده در بخش دشتسر نیز برگزار خواهد شد.
در ادامه، حجتالاسلام محمد انتظاری آکندی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه مازندران گفت: این همایش در دو بخش دابودشت و دشتسر برگزار میشود و رابطین از هر محله انتخاب شدهاند تا اقامه نماز جمعه باشکوهتر شود.
وی افزود: نماز جمعه قرارگاه و قلب فرهنگی شهر است؛ همانگونه که رهبر انقلاب و امام راحل تأکید کردهاند، نماز جمعه در رأس همه امور قرار دارد و مردم از حضور در آن هم در دنیا و هم در آخرت بهرهمند میشوند.
حجتالاسلام انتظاری گفت: در ۴۷ شهر مازندران نماز جمعه برگزار میشود و طرحها و برنامههای متنوعی در دست اجراست. امیدواریم حرکتهای نو، زیبا و محتوایی در آینده، ما را در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی یاری کند.