معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین از کاهش ۲۴ درصدی جرایم خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیتهای موجود، قزوین توانایی تبدیل شدن به نخستین استان کمخشونت را دارد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فولیان در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم افزود: بر اساس آمار ارائهشده، جرایم در استان در ۳۴ عنوان دستهبندی شدهاند و در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۲۴ درصدی داشتهاند.
وی با اشاره به تغییر الگوی جرایم و ضرورت بهروز شدن روند رسیدگی و برخورد، بیان کرد: خشونت در استان قزوین چند ماهیت دارد؛ از جمله صنعتی و مهاجر، و در چند سطح اجتماعی، خانوادگی و فردی بروز میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: ۴۵ درصد خشونتها فردی، ۳۰ درصد خانوادگی و ۲۵ درصد اجتماعی گزارش شده است.
فولیان اضافه کرد: هر اقدامی که در حوزه پیشگیری صورت گیرد، از هزینههای جرایم، قضایی و انتظامی میکاهد.
وی تأکید کرد که قوه قضاییه علاوه بر رسیدگی به پروندهها، در حوزههای مختلف به دنبال پیشگیری است و ادارات نیز تکالیف مشخصی در این زمینه دارند که باید اجرا شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان افزود: اگر همه ظرفیتهای استان در کنار هم قرار گیرند، قزوین میتواند پیش از رسیدن به خشونت، آن را مهار کرده و به نخستین استان کمخشونت کشور تبدیل شود.
رئیس پلیس آگاهی استان هم از اجرای طرحهای پاکسازی و کشف سلاحهای سرد و گرم خبر داد و اعلام کرد که با همکاری دستگاه قضایی، روند کشف جرایم و قتلها در استان کاهش یافته است.
سرهنگ عزیزی افزود: در سال جاری ۲۲ مورد قتل در استان قزوین به وقوع پیوسته که بیشتر آنها در پارکها و تفرجگاهها رخ داده است.
رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اجرای طرحهای پاکسازی و جمعآوری سلاحهای سرد و گرم، گفت: همکاری نزدیک دستگاه قضایی نقش مهمی در کاهش جرایم و کشف قتلها داشته است.
وی تأکید کرد که ادامه این همکاریها و اجرای طرحهای پیشگیرانه میتواند به ارتقای امنیت اجتماعی و کاهش وقوع جرایم در سطح استان کمک کند.
کاهش آسیبهای اجتماعی با مداخلات اورژانس اجتماعی
مدیرکل بهزیستی استان گفت: در مجموع ۱۳ هزار و ۷۶۸ مورد اعزام و مداخله توسط اورژانس اجتماعی در هشت ماهه نخست امسال انجام شده است.
غلامرضایی افزود: از میان تماسهای ثبتشده، ۸۵۳ مورد مربوط به خشونت خانگی بوده که بیشترین سهم آن به همسرآزاری اختصاص داشته است.
وی با اشاره به چندوجهی بودن آسیبها و خشونتها در جامعه، افزود: مداخلات اورژانس اجتماعی بر اساس اولویتهای موجود شامل اختلافات خانوادگی، مسائل اجتماعی کودکان و موارد مرتبط با خودکشی صورت گرفته است.
مدیرکل بهزیستی استان همچنین کمبود تختهای بیمارستانی ویژه بیماران آسیبدیده و روان در استان را یکی از چالشهای جدی عنوان و تأکید کرد که توسعه زیرساختهای درمانی در این حوزه میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی و حمایت از افراد آسیبپذیر ایفا کند.
اصغری، مدیرکل آموزش و پرورش استان هم با اشاره به ضرورت آیندهنگری مدیران و داشتن چشمانداز و راهبرد در حوزه تربیتی گفت: همکاران ما ریشههای خشونت را بررسی کرده و اقدامات لازم را با آموزش مهارتهای اجتماعی در مدارس به کار بستهاند.
وی افزود: مقررات شفافی در مدارس تدوین شده و دانشآموزانی که رفتار خشونتآمیز دارند با مشاوران و کارشناسان بهصورت آموزشی و حمایتی برخورد میشود. فضای آموزشی مدارس باز، اما تحت نظارت جدی است و مشارکت والدین در کنار خانوادهها برای کنترل خشونت بهطور جدی دنبال میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همچنین از آغاز آموزش هوش مصنوعی برای دانشآموزان خبر داد و گفت: هدف ما نقشآفرینی دانشآموزان در تشکلهای مختلف و ارتقای توانمندیهای آنان است.
وی اضافه کرد: برای معلمان نیز دورههای مدیریت کلاس برگزار شده تا محیط آموزشی بیش از پیش کارآمد و ایمن باشد.
