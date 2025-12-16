پخش زنده
آبفای استان اصفهان نتایج اجرای طرح «نصب فلومترهای هوشمند بر چاههای آب» را به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی شرکت آبفای استان اصفهان گفت: مدیریت مصرف و کاهش هدررفت شرکت آب و فاضلاب استان این طرح را در بیست و ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار ارائه کرده است.
مهرداد خورسندی افزود: هدف اصلی این طرح مدیریت برخط و یکپارچه برداشت آب از چاهها، پایش لحظهای بهرهبرداری و استخراج اطلاعات دقیق و شفاف از میزان تولید و برداشت آب در بیش از ۱۱۰۰ حلقه چاه در سطح استان است.
وی افزود: در این طرح با افزون بر ۳۹۰ میلیارد ریال هزینه حدود ۸۰۰ دستگاه فلومتر الکترومغناطیس در مدت دو سال خریداری و بر روی چاههای سطح استان اصفهان نصب شده است.