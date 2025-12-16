پخش زنده
دولت انگلیس که ماههاست متهم به ناکارآمدی و سوء مدیریت در سامان دادن به بحران در سازمان ملی بهداشت و درمان این کشور است، اکنون با اعلام اعتصاب پزشکان با نگرانی از آنان خواست از تصمیم خود منصرف شوند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ پزشکان میگویند ماه هاست در اعتراض به کمبود امکانات برای درمان بیماران، شرایط کاری و دستمزد از دولت خواستهاند به مشکلات آنان رسیدگی کند، اما بی توجهی دولت چارهای جز اعتصاب برای آنان باقی نگذاشته است.
پزشکان گفتهاند در پی بی توجهی دولت، تهدیدشان را عملی و از چهارشنبه ۲۶ آذر به مدت شش روز دست از کار میکشند.
این در حالی است که شیوع «ابر آنفلوانزا» در انگلیس فشار بی سابقهای بر نظام بهداشت و درمان انگلیس وارد کرده و شمار بیماران بستری در بیمارستانهای این کشور را در یک هفته اخیر بیش از پنجاه درصد افزایش داده و در برخی بیمارستانها وضعیت اضطراری اعلام شده است.
به نوشته رسانههای انگلیس روزانه حدود دو هزار و هفتصد بیمار عفونی در بیمارستانها بستری میشوند و میزان مراجعه به بیمارستانها از نصاب دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار نفر در حدود یک ماه اخیر گذشت.
به گزارش رسانههای انگلیسی به علت پر شدن تخت بیمارستانها در برخی مناطق، بیماران ساعتها در آمبولانسها یا در اورژانس بیمارستانها معطل و شمار زیادی از بیماران هم در راهروی بیمارستانها بستری میشوند، اقدامی که رسانههای انگلیسی میگویند در برخی مناطق به موضوعی عادی مبدل شده است.
بحران در نظام بهداشت و درمان انگلیس در حالی تشدید شده است که بر اساس گزارش سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس هم اکنون هفت میلیون و سیصد و نود هزار بیمار از جمله بیماران سرطانی و کودکان بیمار، در صف انتظار درمان در بیمارستانهای دولتی این کشورند.