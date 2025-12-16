به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ستوان دوم مظفر بختیاری، گفت: این کارگاه آموزشی با هدف افزایش آگاهی کارکنان نسبت به تهدیدات و جرائم سایبری و راه‌های پیشگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی برگزار شد.

او افزود: موضوعاتی از جمله شگرد‌های رایج کلاهبرداران در فضای مجازی، سوءاستفاده از پیوندهای اینترنتی و پیام‌های جعلی، خرید و پرداخت اینترنتی ناامن و نحوه حفظ اطلاعات شخصی ارائه شد.

مسئول اداره اجتماعی پلیس فتا کیش، بر لزوم هوشیاری کاربران در فضای مجازی تأکید کرد و گفت: رعایت اصول ساده امنیت سایبری و افزایش سواد دیجیتال، نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرائم اینترنتی دارد.

ستوان دوم مظفر بختیاری، از دانشجویان خواست با مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در فضای مجازی، موضوع را از طریق مراجع رسمی پلیس فتا گزارش دهند و همواره پرداخت‌های اینترنتی خود را از بستر‌های معتبر و امن انجام دهند.