اسامی داوران قضاوت کننده در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال بانوان اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران به شرح زیر است؛
هفته یازدهم- جمعه ۲۸ آذر- ساعت ۱۴:۰۰
گل گهرسیرجان – پالایش گاز ایلام – ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
سحر بی باک- مهشید گودرزی-صفیه خلیلی-پرند پور میرزابیگی
آوا تهران – سپاهان اصفهان – ساعت ۱۴- ورزشگاه کارگران تهران
درنا قهرمانی-سحر ورزمرزیاری-ستاره نصری-مینا کاظم پور-ناظر: انسیه خباز مافی نژاد
سنگین ماشین ایستا البرز- ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج
آبان نصیری-ژآله طوفان پور-ژیلان محرمی-وجیهه جوان بخت-ناظر: تهمینه ناطقی
فرا ایساتیس کران فارس- پرسپولیس تهران – ساعت ۱۴- ورزشگاه دستغیب شیراز
الهه سینکائی-ثمین عمو هادی-فائزه زین الدینی-شینم روانبد- ناظر: سلطنت نوروزی
نماینده کردستان – خاتون بم – ساعت ۱۴- ورزشگاه ۲۲ گلان سنندج
فاطمه اسکندرزاده-سبا عیوضی-سیده ساجده مهدیان-زهره اسکندری-ناظر: زینب منادیان زاده