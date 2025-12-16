به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران به شرح زیر است؛

هفته یازدهم- جمعه ۲۸ آذر- ساعت ۱۴:۰۰

گل گهرسیرجان – پالایش گاز ایلام – ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

سحر بی باک- مهشید گودرزی-صفیه خلیلی-پرند پور میرزابیگی

آوا تهران – سپاهان اصفهان – ساعت ۱۴- ورزشگاه کارگران تهران

درنا قهرمانی-سحر ورزمرزیاری-ستاره نصری-مینا کاظم پور-ناظر: انسیه خباز مافی نژاد

سنگین ماشین ایستا البرز- ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج

آبان نصیری-ژآله طوفان پور-ژیلان محرمی-وجیهه جوان بخت-ناظر: تهمینه ناطقی

فرا ایساتیس کران فارس- پرسپولیس تهران – ساعت ۱۴- ورزشگاه دستغیب شیراز

الهه سینکائی-ثمین عمو هادی-فائزه زین الدینی-شینم روانبد- ناظر: سلطنت نوروزی

نماینده کردستان – خاتون بم – ساعت ۱۴- ورزشگاه ۲۲ گلان سنندج

فاطمه اسکندرزاده-سبا عیوضی-سیده ساجده مهدیان-زهره اسکندری-ناظر: زینب منادیان زاده