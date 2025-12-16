به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شوش گفت: بیش از ۵۰ تیم برای شرکت در این رویداد طی ۴۸ ساعت شب ثبت نام کرده و با ارائه نمونه کار‌ها ۱۵تیم موفق به رویداد و رقابت شدند و ۶ نفر اصلی به عنوان نفرات برتر شناخته شدند.

سرهنگ مهدی طرفی افزود: در این رویداد شرکت کنندگان در ۲ رشته اصلی شامل نرم‌افزار ویژه و بازی ویژه تلفن همراه و بخش مکمل نیز شامل پادکست، طراحی پوستر، تولید محتوا با هوش مصنوعی، کلیپ و استوری موشن باهم به رقابت پرداختند.

در این مراسم از نفرات برتر با اهدای جوایز و لوح سپاس تجلیل شد.