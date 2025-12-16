پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در نامهای به وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مصوبات نشست مشترک درباره تأمین، توزیع و حملونقل نهادههای دامی، بر ضرورت اجرای سریع تصمیمات اتخاذشده و ارسال گزارش اقدامات انجامشده به کمیسیون تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، طی نامهای به غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی خواستار عملیاتیشدن مصوبات نشست مشترک برگزارشده با محوریت بررسی مشکلات تأمین، توزیع و حملونقل نهادههای دامی شد.
در این نامه که در پی جلسه مورخ ۱۸ آذر ۱۴۰۴ و با حضور وزیر جهاد کشاورزی، معاونان این وزارتخانه و جمعی از نمایندگان واحدهای تولیدی دام و طیور و شرکتهای حملونقل تنظیم شده است، بر ضرورت اقدام فوری وزارت جهاد کشاورزی برای رفع چالشهای موجود و ایجاد پایداری در تولید تأکید شده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در این مکاتبه، با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در جلسه مذکور، از وزیر جهاد کشاورزی خواسته است ضمن اجرای مصوبات، گزارش اقدامات انجامشده را در کوتاهترین زمان ممکن به کمیسیون ارسال کند.
بر اساس این نامه، تأمین نهادههای دامی برای مدت سه ماه و تعیین سهمیه واحدهای تولیدی بهمنظور حفظ پایداری تولید، اصلاح سازوکار توزیع نهادهها با رویکرد شفافیت و تشدید نظارت برای واحدهای خرد و بزرگ، بارگذاری مصرف یکماهه نهادههای دام و طیور در سامانه بازارگاه ظرف یک هفته از تاریخ برگزاری جلسه و بازبینی سهمیه اختصاصیافته به واحدهای تولیدی دام و طیور از جمله مصوبات مهم این نشست اعلام شده است.
همچنین توزیع نهادهها برای واحدهای مرغداری تخمگذار و گوشتی از طریق اتحادیهها و شرکت پشتیبانی امور دام، با مسئولیت و نظارت وزارت جهاد کشاورزی، و ایجاد مدیریت متمرکز و نظارت کامل بر حملونقل جادهای کالاها از گمرک تا مقصد با استفاده از کنسرسیوم شرکتهای حملونقل و مشارکت تمامی شرکتها، از دیگر تصمیمات مورد تأکید در این نامه است.
متن کامل نامه به شرح زیر است:
باسمه تعالی
برادر ارجمند جناب آقای نوری
وزیر محترم جهاد کشاورزی
سلام علیکم
با عنایت به جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ مبنی بر بررسی، تأمین، توزیع و حملونقل نهادههای دامی که با حضور جنابعالی، معاونین محترم و تعدادی از نمایندگان واحدهای تولیدی دام و طیور و شرکتهای حملونقل در جهت مشکلات ناشی از موارد مذکور برگزار گردید، مقرر شد موارد ذیل از سوی آن وزارتخانه عملیاتی گردد؛ لذا انتظار است در کوتاهترین زمان ضمن اقدام، گزارش اقدامات انجامشده در اجرای تصمیمات ذیل به کمیسیون ارسال گردد.
تصمیمات:
۱- تأمین نهادههای دامی برای مدت ۳ ماه و مشخص نمودن سهمیه واحدها بهمنظور پایداری در تولید.
۲- اصلاح سازوکار و نظارت با رویکرد شفافیت در توزیع نهادههای دامی برای واحدهای تولیدکننده خرد و بزرگ.
۳- بارگذاری مصرف یکماهه نهادههای دام و طیور در سامانه بازارگاه برای متقاضیان ظرف یک هفته از تاریخ برگزاری جلسه.
۴- توزیع نهادهها برای واحدهای مرغداریهای تخمگذار و گوشتی توسط اتحادیهها و شرکت پشتیبانی امور دام، با مسئولیت و نظارت وزارت جهاد کشاورزی.
۵- بازبینی سهمیه اختصاصیافته برای واحدهای تولیدکننده دام و طیور.
۶- بهمنظور مدیریت متمرکز و نظارت کامل از گمرک تا مقصد، حملونقل جادهای کالاها با استفاده از کنسرسیوم شرکتهای حملونقل و با مشارکت کلیه شرکتها انجام شود.