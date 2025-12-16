سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از آماده‌باش کامل نیرو‌های راهداری استان برای انجام عملیات زمستانی به‌ویژه در شرایط بارش برف و باران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، علی سلیمی گفت: با توجه به تأثیرات وضعیت جوی بر تردد و ترافیک در محور‌های مواصلاتی استان، تمامی گشت‌های راهداری در وضعیت آماده‌باش کامل قرار خواهند گرفت.

وی افزود: ۱۰۰ درصد ماشین‌آلات و راهداران در راهدارخانه‌ها حاضر خواهند بود تا عملیات راهداری متناسب با شرایط جوی در اسرع وقت آغاز شود.

سلیمی گفت: رؤسای شهرستان‌ها با حضور مستمر در محور‌های ارتباطی، نظارت و مدیریت گشت‌های راهداری را برعهده خواهند داشت و مسئولیت اجرای دقیق و به‌موقع این عملیات را بر عهده خواهند گرفت تا هیچ‌گونه اختلالی در تردد جاده‌ای ایجاد نشود.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه، از همه رانندگان و کاربران جاده‌ای خواست که ضمن رعایت احتیاط در مسیرها، از هرگونه عجله و سرعت غیرمجاز خودداری کنند.

علی سلیمی افزود: سامانه ۱۴۱ به عنوان یک منبع معتبر و رسمی اطلاعات ترافیکی و وضعیت جاده‌ها، امکانات لازم را برای اطلاع‌رسانی به‌صورت لحظه‌ای در اختیار رانندگان قرار می‌دهد.