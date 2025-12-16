به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان در مراسم نکوداشت هفته پژوهش و فناوری و تقدیر از ۶۰ استاد برگزیده و نمونه پژوهشی، دانشجویان و المپیادی دانشگاه کاشان، با اشاره به رشد قرارداد‌های ارتباط با صنعت، این روند را گامی مؤثر در کاربردی‌سازی پژوهش‌ها و پاسخ‌گویی به نیاز‌های جامعه و صنعت دانست.

حسین خراسانی‌زاده با قدردانی از فعالیت‌های پژوهشی اساتید و دانشجویان دانشگاه کاشان افزود: تعداد مقاله‌های علمی نمایه شده پژوهشگران این دانشگاه در پایگاه اسکوپوس به حدود ۱۰ هزار مقاله و در پایگاه آی‌اس‌آی به بیش از ۹ هزار مقاله رسیده است.

وی با اشاره به گزارش ۲۰۲۵ پژوهشگران برتر جهان گفت: ۷ پژوهشگر یک‌درصد برتر جهان و ۳۰ پژوهشگر دو درصد برتر جهان از دانشگاه کاشان معرفی شده‌اند.

معاون پژوهشی دانشگاه کاشان همچنین از ارتقای آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خبر داد و گفت: این آزمایشگاه در سال جاری از سطح توانمند به جایگاه ممتاز در شبکه آزمایشگاهی کشور ارتقا یافته و در بین ۲۹۷ آزمایشگاه وزارت علوم رتبه هفتم کشور و رتبه سوم استان اصفهان را به خود اختصاص داده است.