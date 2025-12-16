اختصاص بخشی از درآمد‌های مالیاتی شرکت‌ها، برای خرید آمبولانس و تجهیزات فوریت‌های پزشکی در مشهد، ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تاکید بر مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی افزود: تخصیص بخشی از درآمد‌های مالیاتی شرکت‌های صنعتی مستقر در استان برای تامین موتورلانس و آمبولانس برای شهر مشهد، مطابق با الزامات برنامه هفتم توسعه، علاوه بر ارتقای شاخص‌های فوریت‌های پزشکی، می‌تواند نمادی از پیوند موثر صنعت، سلامت و منافع عمومی باشد.

ناصر بهزاد اظهار کرد: اکوسیستم سلامت تنها به حوزه درمان محدود نمی‌شود، بلکه شامل زنجیره‌ای از بازیگران در حوزه‌های تامین، تولید، لجستیک، خدمات، نوآوری و صادرات است و هرگونه نبود توازن در این زنجیره، کل سیستم را دچار چالش می‌کند.

وی بر اولویت‌دهی به صنایع سلامت‌محور در تمامی برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای استان تاکید و اضافه کرد: این صنایع ظرفیت بالایی برای ایجاد ارزش افزوده، اشتغال پایدار و توسعه صادرات دارند و تشکیل انجمن صنایع همگن تجهیزات پزشکی استان اقدامی زیرساختی برای انسجام تشکلی و افزایش قدرت چانه‌زنی فعالان این حوزه به شمار می‌رود.

بهزاد تشکیل انجمن صنایع همگن تجهیزات پزشکی در استان را امری حیاتی دانست و گفت: این انجمن فرصتی مغتنم برای انسجام تشکلی، هم‌افزایی بین واحد‌های تولیدی، خدماتی، بازرگانی و در نتیجه افزایش قدرت چانه‌زنی بخش خصوصی در تعامل با نهاد‌های حاکمیتی خواهد بود.

بیش از ۷۵ واحد صنعتی در حوزه تولید تجهیزات پزشکی و همچنین واحد‌های متعدد داروسازی در استان خراسان رضوی فعالیت دارند.