به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی فارس، بیشترین بارش‌های سامانه اخیر تا ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز مربوط به شهر لامرد با ۷۰ میلی متر ثبت شده است

سهم شیرازی‌ها از سامانه بارشی اخیر تا ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز ۲۲ میلیمتر باران است

همچنین در آباده یک میلیمتر، اردکان ۲۱، ارسنجان ۱۲، استهبان ۱۳، اقلید ۲، ایزدخواست ۷/. بوانات ۶، پاسارگاد ۱۱، تخت جمشید ۱۵، جهرم ۲۸، خرامه ۲۳، خفر ۴۲، خنج ۳۸، داراب ۱۷، درودزن ۸، زرقان ۱۴، زرین دشت ۳۹، سروستان ۴۱، شهرک گلستان شیراز ۲۱، شیراز ۲۲، صفاشهر ۸ میلیمتر باران ثبت شد

در فراشبند ۲۳، فرودگاه جهرم ۲۷، فسا ۲۳، فورگ داراب ۲۶، فیروزآباد ۶۴، قیروکارزین ۳۰، کازرون ۳، گراش ۴۵، لار ۴۴، لامرد ۷۰، مهر ۱/. نورآباد ۳/؛ و نی ریز ۱۴ میلی متر بارش باران ثبت شده است

در ایستگاه‌های خودکار هواشناسی فارس در افزر ۲۷، اوز ۶۵، بختگان ۲۲، جویم ۲۷، خشت ۲، کورده ۲۱، کوار ۵۴، کوه چنار ۴، و میمند ۶ میلی متر باران ثبت شده است .