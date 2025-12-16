معاون رئیس جمهور با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری برای روایتگری زندگی شهدا، گفت: وظیفه امروز جامعه انتقال ارزش‌های شهدا به نسل‌های امروز و آینده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سعید اوحدی در دیدار با خانواده شهید سردار حاج محمدتقی یوسف‌وند از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با اشاره به دیدار با مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای برگزاری کنگره شهدای استان البرز و فرمایشات حکیمانه ایشان در رابطه با شهدا و انتقال ارزش‌های شهدا به نسل‌های آینده، گفت: وظیفه امروز جامعه انتقال ارزش‌های شهدا به نسل‌های امروز و آینده است.

معاون رئیس جمهور افزود: مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در این دیدار فرمودند که برگزاری کنگره شهدا خوب است، اما باید اثرگذار باشد. ایشان تاکید بر حفظ ارزش‌های به جا مانده از شهدا دارند و اینکه علاوه بر دستاورد‌های نظامی، وحدت و انسجام بین مردم منجر به پشتیبانی و حفظ نظام جمهوری اسلامی می‌شود.

اوحدی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در دفاع مقدس ۱۲ روزه خاطرنشان‌کرد: شقی‌ترین افراد و رژیم جنایتکار صهیونیست در این جنگ حضور داشتند، اما انسجام و وحدت بین مردم، نتیجه و سرانجام این جنگ بود و خفت و خواری را برای دشمن همراه داشت، این جنایتکاران باعث ناامنی‌های بسیاری در جهان می‌شوند که علیه آنها مردم راهپیمایی و تظاهرات می‌کنند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به تشییع شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه در گلزار شهدا، افزود: در مراسم تشییع شهدا بسیاری از مردم عادی حضور داشتند و خانواده شهدا تنها نبودند، فرماندهان و سرداران شهید ما اسطوره‌های بی‌بدیل بودند که از زمان دوران دفاع مقدس در کشور حضور داشتند.

اوحدی به روایتی از دفاع مقدس ۱۲ روزه از جمله شهیده «مریم واحد پناه» و سردار شهید علی باباخانی پرداخت و گفت: در دیداری که با خانواده شهدا داشتیم، خانواده‌ها تعریف می‌کردند که شهدا از نحوه شهادت خود اطلاع داشتند و آن را پیش‌بینی کرده بودند.

اوحدی با تاکید بر فرمایش مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) برای روایت‌گری از خانواده شهدا و ثبت آثار به جای مانده از زندگی شهدا، افزود: زندگی شهدا باید در قالب هنر ثبت شود و این آثار می‌توانند به شکل فیلم، کتاب و ... باشد، اخیرا مستندی در مورد زندگی شهیدان طهرانچی و صنیع خانی اکران شد که مستند ارزشمند و تاثیرگذاری در مورد زندگی شهدا بود.

وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب برای مقابله با تهاجم دشمن به ارزش‌های شهدا که آن را نشانه گرفته‌اند، گفت: بیش از ۳۰۰ رسانه فارسی زبان علیه ارزش‌هایی که شهدای ما برای حفظ آن به شهادت رسیدند، تلاش می‌کنند که باید با هجمه دشمنان مقابله کنیم.