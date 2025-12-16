به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شهاب کاوه کار مدیر منابع آب شهرستان تالش، هدف از برگزاری این جلسه را برنامه ریزی برای مدیریت بهینه و یکپارچه منابع آب شهرستان تالش در فصل زراعی پیش رو اعلام کرد و گفت: در این نشست درخصوص تعیین برنامه اولویت بندی لایروبی انهار کشاورزی، پایش و بررسی وضعیت چاه‌های عمیق کشاورزی و ایستگاه‌های پمپاژ و آماده سازی با هدف در مدار قرار دادن آنها، تعیین و ارائه به موقع لیست سرآبیاران و آبسواران محلی، برنامه ریزی مکاتبه با بخشداران و استفاده بهینه از ظرفیت دهیاران برای مشارکت در امر لایروبی، پایش و شناسایی موانع موجود (قطع درختان) به منظور شروع عملیات لایروبی بحث و تبادل نظر شد.

وی افزود: شهرستان تالش با وسعتی معادل ۲ هزار و ۱۶۰ کیلومترمربع، ۱۶ هزار هکتار شالیزار، ۷ هزار هکتار باغ کیوی و ۷ هزار هکتار باغ برای کشت و کار سایر محصولات کشاورزی است.

مدیر منابع آب شهرستان تالش از آنجائیکه این شهرستان به شبکه انتقال آب سد سفیدرود متصل نیست، مهم‌ترین منابع آبی آن ۱۱ رشته رودخانه دائمی و کاملا سنتی است که برای انتقال آب، بر روی این رودخانه‌ها صد سردهنه کشاورزی ساخته شده است.

شهاب کاوه کار همچنین شهرستان تالش ۱۴۴ حلقه چاه عمیق کشاورزی دارد که از این تعداد ۶۲ حلقه چاه برای آب منطقه‌ای گیلان و ۸۲ حلقه چاه دیگر متعلق به جهاد کشاورزی و مردم است.