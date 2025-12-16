پخش زنده
بهاره بهبهانی ورزشکار توانیاب شهرستان کنگان در رقابتهای پارآسیایی جوانان که به میزبانی کشور امارات برگزار شد، ۲ نشان طلا و برنز کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این بانوی ورزشکار در رشتههای پرش طول و دو و میدانی با درخشش چشمگیر خود موفق به کسب دو نشان ارزشمند طلا و برنز شد و بار دیگر توانمندی و اراده مثالزدنی ورزشکاران توانیاب ایرانی را به نمایش گذاشت.
درخشش بهاره بهبهانی، نشانهای از پشتکار، ایمان و امیدی است که الهامبخش بسیاری از جوانان، بویژه جامعه توانیابان خواهد بود.
مهرناز اسکندری، مدیرکل بهزیستی استان بوشهر هم در پیامی ضمن تبریک موفقیت این بانوی توان یاب ورزشکار اظهار داشت: درخشش این بانوی ورزشکار توانیاب، در رقابتهای پارآسیایی مایه مباهات و افتخار برای استان بوشهر است.