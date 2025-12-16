به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رحمان آراسته با اشاره به رونمایی از صندوق‌های مبتنی بر نقره در بورس کالا ظرف روز‌های آینده، بیان کرد: در پی اقدام راهبردی سازمان بورس و اوراق بهادار در صدور مجوز تأسیس صندوق‌های مبتنی بر اوراق بهادار نقره، بورس کالا پس از تکمیل مدارک نهاد‌های مالی، آمادگی خود برای آغاز پذیره‌نویسی این صندوق‌ها را طی هفته جاری به سازمان بورس اعلام خواهد کرد.

مدیر بازار مشتقه و ابزار‌های نوین مالی بورس کالای ایران با اشاره به مشخصات معاملاتی این صندوق‌ها به کالاخبر، گفت: معاملات صندوق‌های نقره، مشابه صندوق‌های طلا، از ساعت ۱۲ تا ۱۸ انجام می‌شود و دامنه نوسان قیمت آنها ۱۰ درصد تعیین شده است.

آراسته اعلام کرد: با اعمال تغییرات در زیرساخت‌های بازار مشتقه و گواهی سپرده کالایی از هفته آینده، مقدمات راه‌اندازی قرارداد‌های اختیار معامله نقره نیز فراهم خواهد شد. به این ترتیب، زنجیره ابزار‌های مالی نقره در بورس کالای ایران به‌صورت کامل در دسترس فعالان بازار قرار می‌گیرد.