دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران گفت: مردم از طریق نرمافزار «سو» میتوانند گزارش تخلفات و منکرات ادارات، سازمانها، نهادها و بازار را ثبت و روند رسیدگی را پیگیری کنند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ گفت: نرمافزار "سو" با هدف ارتقای نظام پاسخگویی ادارات و سازمانها طراحی شده است و همه افراد میتوانند گزارشهای خود از وقوع تخلفات و منکرات در ادارات، سازمانها، نهادهای مختلف و حتی بازار را اعلام کنند.
حجتالاسلام مرتضی احمدی افزود: مصادیق تخلفات و منکرات در این نرمافزار مشخص شده است و فرد گزارشدهنده میتواند روند رسیدگی به تخلف مورد نظر را مشاهده و پاسخ گزارش خود را نیز دریافت کند.
او با بیان اینکه به محض دریافت گزارش، تخلف مربوطه به عالیترین مقام آن دستگاه اجرایی پیامک میشود، ادامه داد: تمام مراحل رسیدگی به گزارش های مردمی قابل پیگیری و مشاهده است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران گفت: چنانچه پیگیریها با بنبست مواجه شود، پرونده تخلف برای رسیدگی به دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه قضایی ارجاع می شود.
حجت الاسلاماحمدی افزود: ستاد امر به معروف و نهی از منکر با طراحی و اجرای نرم افزار سو نقش خود را به عنوان نهادی فرا قوهای و واسط بین مردم و دستگاههای اجرایی ایفا کرده و با استفاده از این ساختار علاوه بر انجام وظایف قانونی، به بدنه نظارتی دستگاهها نیز کمک میکند.
او ادامه داد: وجه تمایز نرم افزار "سو" نسبت به سایر نرم افزارها استقلال آن از بدنه دولت و رصد اقدامات توسط کاربران از شروع فرآیند یک گزارش تا گزارش اقدام نهایی توسط دستگاه متولی است که به صورت برخط انجام میشود.