اضافه بار محموله های معدنی، علت اصلی خرابی جادههای خراسان رضوی
اضافه بار و تناژ ناوگان سنگین معدنی، علت اصلی خرابی جادهها در شهرستانهای دارای معدن خراسان رضوی، مانند خواف است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی،
سرپرست معاونت حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی گفت: در نشست اخیر شورای معادن خراسان رضوی از فعالان عرصه معدنی خواستهایم به میزان تناژ مجاز، محمولههای معدنی را جابجا کنند تا زیرساختهای جادهای استان در مسیرهای ترانزیتی آسیب نبیند.
مسعود قاسمی افزود: بیش از ۲۶ میلیون تن کالا با صدور بیش از ۱۶ میلیون بارنامه در بازه زمانی هشت ماهه در خراسان رضوی جابجا شده است که کمتر از نیم درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است.
وی ادامه داد: عمده محمولههای جابجا شده به ترتیب مربوط به کالاهای ساختمانی و معدنی ۳۷ درصد، کالاهای فلزی با ۲۳ درصد و کشاورزی دامی و مواد غذایی هفده و نیم درصد بوده است.
قاسمی تعداد ناوگان فعال در بخش حملونقل جادهای کالای خراسان رضوی را ۳۶ هزار و ۵۹۰ دستگاه اعلام و بیان کرد: این ناوگان با میانگین عمر ۲۰ سال و ۶ ماه و با همراهی ۴۸ هزار و ۴۸۶ راننده، در حال ارائه خدمات حمل و نقل کالا در سطح استان و کشور هستند.