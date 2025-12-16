پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان با توجه به گزارش هواشناسی سطح قرمز مبنی بر تداوم شرایط ناپایدار جوی در روزهای آینده و احتمال وقوع سیل از هماستانیهای عزیز تقاضا میشود هشدارهای زیر را با دقت رعایت کنید.
از نصب چادر و اقامت در حاشیه رودخانهها، درهها و مناطق با شیب زیاد جدا خودداری کنید.
در زمان بارندگی، از عبور و تردد در مسیرهای کوهستانی و رودخانهها به دلیل خطر سیلاب و ریزش سنگ پرهیز نمایید.
در هنگام صاعقه، از قرار گرفتن زیر درختان، تیرهای فلزی و دکلها خودداری کنید.
دامداران محترم چرای دام را در نزدیکی رودخانهها متوقف کرده و جانوران را به مناطق امن منتقل کنند.
در زمان وزش باد شدید، از توقف یا پارک خودرو در کنار درختان و سازههای ناپایدار بپرهیزید.
در صورت وقوع حادثه، بلافاصله با شمارههای امدادی ۱۱۵ (اورژانس) ۱۱۲ (هلال احمر) تماس حاصل نمایند