شتاب در پروژههای عمرانی و صنعتی در بافق
از بیمارستان ۹۶ تخت خوابی تا صنایع جوار معدنی بافق در آستانه بهرهبرداری قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
معاون عمرانی استاندار یزد به همراه نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، با حضور در شهرستان بافق از پروژههای عمرانی و صنعتی بازدید کردند و از تسریع روند اجرای طرحهای مهم و زیرساختی این شهرستان خبر دادند.
معاون عمرانی استانداری یزد با اشاره به ظرفیتهای ویژه شهرستان بافق در حوزه صنعت و معدن گفت: بافق یکی از شهرستانهای خاص استان یزد است که طی سالهای اخیر سرمایهگذاریهای قابل توجهی در آن انجام شده و پروژههای مهمی در حوزههای مختلف در حال اجراست.
طلایی با اشاره به احداث مرکز آموزش فراجا در شهرستان بافق افزود: این مرکز برای نخستینبار در شهرستان بافق کلنگزنی شده و از چهار گردانی که قرار است در این مجموعه مستقر شوند، یک گردان در مراحل پایانی قرار دارد و پیگیری لازم برای اجرای سه گردان دیگر نیز در دستور کار است.
وی یکی از مهمترین پروژههای شهرستان را بیمارستان بافق عنوان کرد و گفت: این پروژه که متأسفانه بیش از ۱۲ سال معطل مانده بود، با دستور استاندار و برنامهریزیهای انجامشده، روند پیشرفت آن امیدوارکننده است و پیشبینی میشود در آینده نزدیک به سرانجام برسد.
معاون عمرانی استاندار یزد همچنین به پروژه باند دوم جاده بافق–کوشک اشاره کرد و افزود: این پروژه با اجرای شرکت سنگآهن مرکزی ایران–بافق از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار است و حدود شش کیلومتر از مسیر در مراحل نهایی زیرسازی قرار دارد و بهزودی وارد مرحله آسفالت خواهد شد.
طلایی با اشاره به توسعه صنایع جوار معدنی مجتمع فولاد بافق تصریح کرد: پروژههای گندلهسازی، آهن اسفنجی و واحد احیای این مجتمع با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد در مسیر بهرهبرداری قرار دارند که نقش مهمی در اشتغالزایی و توسعه اقتصادی منطقه خواهند داشت.
او همچنین در خصوص مسیر مجموعه گردشگری و روستای باقرآباد بافق گفت: در خصوص پروژه راه روستایی منتهی به مجموعه گردشگری و روستای باقرآباد، مسیر کمربندی تا شهر بافق که در سنوات گذشته با همکاری شهرداری، شورای شهر، دهیاری و شرکت تعاونی آغاز شده بود، تصمیمات خوبی اتخاذ شد.
معاون عمرانی استاندار یزد گفت: مقرر شد طرح نهایی در شورای ترافیک بررسی و نظر مشاور تصویب و ابلاغ شود؛ آزادسازی مسیر بر عهده شرکت تعاونی دهیاری با همکاری شهرداری خواهد بود و اجرای پروژه نیز با پذیرش شرکت سنگآهن مرکزی ایران–بافق و تخصیص بخشی از اعتبارات آن انجام میشود.
او ادامه داد: مجری پروژه نیز شرکت تعاونی دهیاری خواهد بود و بخشی از همه این اقدامات گفته شده، از محل اعتبارات دو درصد انجام میشود که جای قدردانی دارد.
طلایی به اقدامات خوب شهرداری بافق اشاره کرد و گفت: مجموعه باغ ایرانی و نخلستان چهل باغ طیبه بافق از اقدامات عمرانی و گردشگری قابل تقدیری است که با همراهی شهردار بافق از آنها، بازدید کردیم.
صباغیان نماینده مردم شهرستان بافق در مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدید با بیان اینکه تکمیل بیمارستان یکی از مطالبات اصلی مردم این شهرستان بوده است، گفت: خوشبختانه با پیگیریهای مستمر مسئولان استان و شهرستان، پروژه بیمارستان بافق به مراحل پایانی نزدیک شده و امید میرود مردم این شهرستان تا پایان امسال از خدمات این مرکز درمانی بهرهمند شوند.
صباغیان با اشاره به پروژههای راهسازی شهرستان افزود: محور ارتباطی بافق–کوشک از جمله مسیرهای مهم شهرستان است که با همکاری شرکت سنگآهن مرکزی ایران–بافق، عملیات زیرسازی حدود ۱۲ کیلومتر از این مسیر در حال انجام است و طبق برنامهریزیها، انشاءالله تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.
وی ابراز امیدواری کرد: پس از تکمیل زیرسازی، عملیات آسفالت این محور نیز در اسرع وقت انجام شود تا شاهد افزایش ایمنی و سهولت تردد در این مسیر مهم باشیم.
مدیرعامل شرکت سنگآهن مرکزی ایران–بافق نیز در جریان این بازدید با اشاره به نقش این شرکت در اجرای پروژههای عمرانی شهرستان گفت: شرکت سنگآهن مرکزی ایران–بافق در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود، مشارکت فعالی در توسعه زیرساختهای شهرستان دارد.
عسکری با اشاره به پروژه جاده در دست اجرای شهرستان یعنب باند دوم محور بافق-کوشک افزود: در حال حاضر حدود شش کیلومتر از این مسیر در اختیار شرکت قرار گرفته و عملیات اجرایی آن با جدیت در حال انجام است و تلاش میشود این پروژه در ایام دهه فجر به بهرهبرداری برسد.
وی تأکید کرد: بهرهبرداری از این مسیر نقش مهمی در تسهیل تردد، کاهش خطرات جادهای و بهبود دسترسیهای ارتباطی شهرستان خواهد داشت و شرکت سنگآهن مرکزی ایران–بافق همچنان از پروژههای عمرانی و توسعهای شهرستان حمایت خواهد کرد.