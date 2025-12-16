پخش زنده
امروز: -
اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان تربت حیدریه برای انجام عملیات زمستانی و ایمنی جادهای در بارشهای پیشِرو، در آمادگی کامل است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان تربت حیدریه با اشاره به صدور هشدار نارنجی سازمان هواشناسی گفت: در موج بارندگی پیش رو، همه نیروهای راهدار در قالب پنج اکیپ فعال و ۳۰ دستگاه ماشینآلات راهداری مختلف، آماده هستند تا با همراهی دستگاههای امدادی و مدیریت بحران شهرستان، بتوانیم در بازگشایی به موقع محورهای شهرستان و فراهم کردن تردد ایمن مردم، اقدام کنیم.
علی اصغر کرباسی افزود: باتوجه به شروع فعالیت سامانه بارشی از اواخر وقت امروز، سه شنبه تا روز جمعه در سطح استان و احتمال بارش برف در نقاط سردسیر، از مردم تقاضا میکنیم از سفرهای غیرضروری به ویژه ترددهای شبانه، اجتناب کنند و چنانچه ناچار به تردد در جادهها هستند، حتما تجهیزات کامل زمستانی از جمله زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی به همراه داشته باشند.
او ادامه داد: مسافران همچنین قبل از شروع سفر میتوانند آخرین اطلاعات مربوط به راهها را از طریق تلفن گویا و سامانه ۱۴۱ دریافت کنند.
کرباسی با اشاره به تجهیز راهدارخانههای ثابت و فصلی در شهر رباط سنگ، روستای گرماب، گردنه خماری و سبز در بخش رخ، اظهار کرد: یخبندان در گردنه خماری در فصل سرما برای ما به عنوان یک موضوع مهم تردد مسافران محسوب میشود.
این مسئول با اشاره به متمرکز شدن راهدارخانه ثابت و دائمی به صورت ستادی در اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان، افزود: علاوه بر این، راهدارخانه ثابت شهید یوسفی در رباط سنگ، تجهیز شده است و همکاران ما در ایام زمستان در روستای گرماب، گردنه سبز و بوری آباد هم مستقر میشوند.