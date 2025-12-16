پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک از اجرای طرح ارتقای امنیت محلهمحور و دستگیری ۲۵ محکوم متواری در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سید شمساله موسوی گفت: طرح ارتقای امنیت محلهمحور با اشرافیت اطلاعاتی دقیق و بهکارگیری توان کارکنان ردههای تابعه در سطح مناطق آلوده شهرستان اجرا شد. در اجرای این طرح، ضمن کشف بیش از ۲۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر، ۵ نفر خردهفروش مواد مخدر را نیز دستگیر کردند.
وی ادامه داد: در جریان این طرح، ۸ قبضه سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز کشف، ۳۳ فقره انواع سرقت شناسایی و ۶ سارق دستگیر شدند. همچنین ۱۲ دستگاه خودرو و ۱۴ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شد و ۲۵ محکوم متواری نیز شناسایی و دستگیر شدند. تمامی متهمان پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، به مرجع قضایی معرفی شدند.