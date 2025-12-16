به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در رابطه با جزئیات انهدام باند تهیه و توزیع گوشت‌های آلوده گفت: عده‌ای قصد توزیع گوشت‌های آلوده در اصفهان را داشتند که بلافاصله اعضای این باند دستگیر شدند.

وی افزود: با توجه به دستگیری عوامل اصلی این باند و اعترافاتی که در رابطه با محل‌های عرضه و توزیع این گوشت‌ها در بازجویی‌ها داشتند، با سرعت نسبت به جمع آوری گوشت‌های آلوده اقدام شد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: در حال حاضر تمام عوامل این باند دستگیر شده‌اند.