رئیس کل دادگستری استان اصفهان از دستگیری اعضای باند توزیع گوشت آلوده در اصفهان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در رابطه با جزئیات انهدام باند تهیه و توزیع گوشتهای آلوده گفت: عدهای قصد توزیع گوشتهای آلوده در اصفهان را داشتند که بلافاصله اعضای این باند دستگیر شدند.
وی افزود: با توجه به دستگیری عوامل اصلی این باند و اعترافاتی که در رابطه با محلهای عرضه و توزیع این گوشتها در بازجوییها داشتند، با سرعت نسبت به جمع آوری گوشتهای آلوده اقدام شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: در حال حاضر تمام عوامل این باند دستگیر شدهاند.