۲۰ برنامه عملیاتی برای ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت آسفالت و کاهش حوادث رانندگی در شهرستان برخوار آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان اصفهان، در نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه راهداری و حملونقل جادهای برخوار گفت: اجرای این ۲۰ برنامه عملیاتی با همکاری شهرداریها، دهیاریها و فرمانداری آغاز شده است.
فرزاد دادخواه افزود: طرحهای مصوب برای برخوار شامل آسفالت ۵ کیلومتر از جادههای بینشهری، تأمین یکهزار تن قیر، تأمین ۱۵۰ پایه تیر برق، جدولگذاری و خطکشی راههای بینشهری است.
وی گفت: تکمیل جدولگذاری کمربندی کمشچه، اجرای روشنایی کمربندی کمشچه، خطکشی محور عباسآباد، جدولگذاری محور سین–دستگرد و تکمیل جدولگذاری محور حبیبآباد تا میدان شاپورآباد، اجرای روشنایی محور حبیبآباد به میدان شاپورآباد، آسفالت کنارگذر حبیبآباد، روشنایی محور محسنآباد، روشنایی محور سین–دستگرد، آسفالت دسترسیهای حبیبآباد به پل ورتون و رفع نواقص پل شهدای خورزوق از دیگر مصوبات این نشست بود.