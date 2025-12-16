به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان، در نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برخوار گفت: اجرای این ۲۰ برنامه عملیاتی با همکاری شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری آغاز شده است.

فرزاد دادخواه افزود: طرح‌های مصوب برای برخوار شامل آسفالت ۵ کیلومتر از جاده‌های بین‌شهری، تأمین یک‌هزار تن قیر، تأمین ۱۵۰ پایه تیر برق، جدول‌گذاری و خط‌کشی راه‌های بین‌شهری است.

وی گفت: تکمیل جدول‌گذاری کمربندی کمشچه، اجرای روشنایی کمربندی کمشچه، خط‌کشی محور عباس‌آباد، جدول‌گذاری محور سین–دستگرد و تکمیل جدول‌گذاری محور حبیب‌آباد تا میدان شاپورآباد، اجرای روشنایی محور حبیب‌آباد به میدان شاپورآباد، آسفالت کنارگذر حبیب‌آباد، روشنایی محور محسن‌آباد، روشنایی محور سین–دستگرد، آسفالت دسترسی‌های حبیب‌آباد به پل ورتون و رفع نواقص پل شهدای خورزوق از دیگر مصوبات این نشست بود.