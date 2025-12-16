پخش زنده
هواشناسی چهارمحال وبختیاری نسبت به بارش برف و کاهش دید هشدار نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل هواشناسی استان گفت: سامانه بارشی از اواخر امروز وارد استان میشود و اوایل شنبه استان را ترک میکند.
نوروزی افزود: بارش برف و باران، رعد و برق، کاهش دید و دما از پیامدهای این سامه بارشی است.
وی گفت: این سامانه تمامی شهرستانهای استان را در برمی گیرد.
نوروزی گفت: اختلال در تردد، بالا آمدن سطح رودخانهها، صاعقه و کاهش دید در جاده از مخاطرات این سامانه بارشی اشت.