به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان در این نشست با اشاره به اهمیت و جایگاه و پیشینه اعتکاف در دین اسلام گفت: در ایام البیض که ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ماه رجب است مسلمانان در مساجد معتکف شده و با برگزاری این مراسم با خدا راز و نیاز می‌کنند و قرب الهی را می‌جویند که این امر برای تهذیب نفس بسیار مهم و تاثیر گذاراست.

آیت الله رسول فلاحتی با بیان اینکه معتکفان برای انس با معبود گاهى به گوشه‏‌ای خلوت در مساجد پناه میبرند و دور از همه عنوان‏ها و تعلقات مادى با خدا خلوت می‌کنند و این امر به ویژه برای نسل نوجوان و جوان می‌تواند زمینه قرب الهی را فراهم کند.

وی با اشاره به اثرات فردی و اجتماعی مراسم معنوی اعتکاف افزود: نباید معتکفان در برنامه‌های فشرده شرکت کنند و باید فضایی برای آنان برای خلوت کردن و آرامش ذهنی و روحی هم فراهم شود، اما نظارت‌ها باید از دور انجام گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین عادلی عضو شورای اعتکاف استان هم در این نشست بر بهره گیری از همه ظرفیت‌ها برای برگزاری بهتر این مراسم در استان تاکید کرد و گفت: گیلان ظرفیت‌های فراوانی برای اجرای این مراسم دارد که باید این ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها تجمیع و به خوبی بهره گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین نجفی مدیر کل تبلیغات اسلامی گیلان هم در این نشست گفت: سال گذشته ۱۱ هزار نفر در ۱۴۳ مسجد استان معتکف شدند که بیش از ۶۰ درصد این افراد نوجوان بودند.