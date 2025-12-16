پخش زنده

امروز نشستی با حضور اعضای شورای اعتکاف استان در رشت برگزار شد تا در خصوص برگزاری این مراسم معنوی در استان برنامه ریزی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان در این نشست با اشاره به اهمیت و جایگاه و پیشینه اعتکاف در دین اسلام گفت: در ایام البیض که ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ماه رجب است مسلمانان در مساجد معتکف شده و با برگزاری این مراسم با خدا راز و نیاز میکنند و قرب الهی را میجویند که این امر برای تهذیب نفس بسیار مهم و تاثیر گذاراست.
آیت الله رسول فلاحتی با بیان اینکه معتکفان برای انس با معبود گاهى به گوشهای خلوت در مساجد پناه میبرند و دور از همه عنوانها و تعلقات مادى با خدا خلوت میکنند و این امر به ویژه برای نسل نوجوان و جوان میتواند زمینه قرب الهی را فراهم کند.
وی با اشاره به اثرات فردی و اجتماعی مراسم معنوی اعتکاف افزود: نباید معتکفان در برنامههای فشرده شرکت کنند و باید فضایی برای آنان برای خلوت کردن و آرامش ذهنی و روحی هم فراهم شود، اما نظارتها باید از دور انجام گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین عادلی عضو شورای اعتکاف استان هم در این نشست بر بهره گیری از همه ظرفیتها برای برگزاری بهتر این مراسم در استان تاکید کرد و گفت: گیلان ظرفیتهای فراوانی برای اجرای این مراسم دارد که باید این ظرفیتها و توانمندیها تجمیع و به خوبی بهره گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین نجفی مدیر کل تبلیغات اسلامی گیلان هم در این نشست گفت: سال گذشته ۱۱ هزار نفر در ۱۴۳ مسجد استان معتکف شدند که بیش از ۶۰ درصد این افراد نوجوان بودند.