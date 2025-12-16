پخش زنده
مرحله استانی بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی در خراسان جنوبی با حضور ۵۵ قصهگوی برتر از سراسر استان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این رویداد فرهنگی که با هدف ترویج فرهنگ قصهگویی در جامعه برگزار میشود، با رقابت قصهگویان در ۱۰ بخش مختلف ادامه خواهد یافت.
در این جشنواره، ۳۸۰ نفر در ابتدا ثبتنام کرده و ۲۵۰ اثر تصویری قصهگویی به دبیرخانه ارسال شده است که پس از بررسیهای اولیه، ۵۵ قصهگوی منتخب به مرحله استانی راه یافتند.
قصه گویان در بخشهای مختلف از جمله آیینی ـ سنتی، قصههای نو، قصهگویی با ابزار، کلاسیک، منظوم، زبان اشاره، قهرمانان و ایثار، دینی، علمی، ایثار و مقاومت و بخش ویژه استانی جوانی جمعیت با یکدیگر رقابت میکنند.
در روز نخست جشنواره، ۲۶ قصهگو آثار خود را به نمایش میگذارند و در روز دوم این تعداد به ۲۸ قصهگو خواهد رسید. در روز سوم، ۱۲ قصهگو در بخشهای کلاسیک، قهرمانان ملی، مدرن، منظوم، علمی، دینی، ایثار و مقاومت به رقابت خواهند پرداخت.
داوری این مرحله از جشنواره بر عهده سارا امیدوار، عبدالرضا صمدی، حسین عباسزاده، معصومه کاظمی و زهرا اصفهانی است.
این جشنواره در سالن کانون فرهنگی ـ تربیتی شهید مطهری استان برگزار میشود و حضور عموم مردم در تمامی روزهای جشنواره آزاد است.
این رویداد فرهنگی با شعار جهان با قصه، کودکان را ببین و بهمنظور عمومیسازی و مردمیسازی فرهنگ قصه و قصهگویی در سطح جامعه، تلاش دارد تا علاقهمندی و آگاهی نسل جوان را نسبت به این هنر دیرینه تقویت کند.