به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابراهیم نامداری ضمن تبریک آغاز سن تکلیف به دانش‌آموزان، این مقطع را آغاز مسئولیت‌پذیری معنوی دانست و بیان داشت: دوران تکلیف فرصتی ارزشمند برای ارتباط صمیمی با خداوند، تقویت ایمان، پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و توجه به انجام واجبات دینی است.

وی همچنین نقش خانواده و مدرسه را در هدایت صحیح دانش‌آموزان در این مسیر بسیار مهم و اثرگذار برشمرد و ابراز امیدواری کرد اجرای چنین برنامه‌های فرهنگی و تربیتی، زمینه‌ساز رشد معنوی و اخلاقی نسل آینده باشد.

در این مراسم معنوی که با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه شوشتر و در دو نوبت صبح و عصر و با هدف ترویج فرهنگ دینی و آغاز آگاهانه مسیر بندگی الهی ویژه دانش‌آموزان برگزار شد، محمد رضا حجت‌الاسلام حبیب‌پور امام جمعه شوشتر و جمعی از مسئولان این شهرستان حضور داشتند.