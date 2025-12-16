پخش زنده
همایش جانبازان شیمیایی استان قزوین با هدف گرامیداشت مقام این ایثارگران در سالن همایشهای اردوگاه شهید رجایی برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، قائم مقام سازمان مردمنهاد حمایت از مصدومان شیمیایی در این مراسم بر روحیهی گذشت و تلاش این نهاد برای خدمت به جانبازان تأکید کرد و از اجرای گستردهی طرحهای سلامت با تکیه بر کمکهای غیرنقدی خبر داد.
سردار طهماسبی، با تجلیل از روحیهی ایثارگرانه جانبازان گفت: جانبازانی که من میشناسم، هیچگاه به خود نگاه نکردهاند و همواره این پرسش را دارند که برای دیگری چه میتوانند بکنند، چه کمکی یا چه نصیحتی. همهی ما این درس را در دفاع مقدس از حضرت امام (ره) و از شهدا آموختیم که خود را فراموش کنیم و برای دیگران تلاش کنیم.
وی در ادامه به تشریح اقدامات انجامشده توسط این جمعیت پرداخت و افزود: ما در کل کشور دوازده دوره سهروزه با موضوع سلامت برگزار کردیم که نزدیک به ده میلیارد تومان هزینه داشت و به هر استان که رفتیم، حتی یک ریال پول نداشتیم، اما یک "ریشسفید" و پشتیبان داشتیم.
قائم مقام سازمان مردمنهاد حمایت از مصدومان شیمیایی اظهارداشت: هرجا مراجعه کردیم، اول سراغ شهرداری، سپاه، هلال احمر یا استانداری رفتیم و کمک آنها پول نقد نبود، بلکه ارائه سالن، پذیرایی، امکانات حملونقل و مواردی از این دست بود که با همکاری آنها توانستیم این دورههای سهروزه را بهصورت کاملاً غیرنقدی برگزار کنیم.
استفاده از توانمندیهای تشکلهای مردمی؛ رویکرد اصلی بنیاد شهید قزوین
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هم گفت: رویکرد اصلی این بنیاد، استفاده از توانمندیها و حضور تشکلهای مردمنهاد است و ما در برنامهها تنها نقش تسهیلگری را ایفا میکنیم.
فاطمه نسخهچی اظهار داشت: هدف ما استفاده حداکثری از ظرفیتهای سازمانهای مردمنهاد است.
وی افزود: در این مسیر، ما تنها وظیفه تسهیلگری را بر عهده داریم و این خود تشکلها و ایثارگران هستند که نقش اصلی و پیگیریکننده برنامهها را عهدهدار هستند و ما پشتیبان آنان هستیم.