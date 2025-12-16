امام جمعه شهرستان عباس‌آباد در جلسه شورای فرهنگ عمومی بر ضرورت وحدت، همدلی و هماهنگی دستگاه‌ها برای پیشبرد امور فرهنگی تأکید کرد.

ضرورت وحدت، همدلی و هماهنگی دستگاه‌ها برای پیشبرد امور فرهنگی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امام جمعه شهرستان عباس‌آباد در هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی با اشاره به دو محور اصلی یعنی فعال‌سازی ستاد امر به معروف و بررسی زیست عفیفانه در دستگاه‌های اجرایی گفت: زیست عفیفانه مفهومی فراتر از حجاب است و هدف آن ایجاد خانواده‌ای سالم و جامعه‌ای امن است.

وی افزود: عفاف و حجاب باید توأمان تقویت شوند تا زمینه پاکدامنی، کنترل درونی و دوری از آسیب‌های اخلاقی فراهم شود.

حجت‌الاسلام احمدی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران نیز با قدردانی از حضور علما و مدیران شهرستان، بر ضرورت شناخت صحیح جایگاه ستاد تأکید کرد و گفت: این ستاد به دستور مستقیم امام خمینی(ره) در ۲۱ بهمن ۱۳۵۷ تشکیل شد و وظیفه آن نه تصدی‌گری، بلکه نظارت بر رفتار و عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی است.

وی افزود: بر اساس قانون، همه نهادهای اجرایی، نظامی، انتظامی، قضایی و آموزشی عضو ستاد هستند و فرماندار در شهرستان‌ها مسئول پیگیری مصوبات ستاد است.

حجت الاسلام احمدی گفت: امر به معروف محدود به موضوع حجاب نیست و رهبر معظم انقلاب مأموریت اصلی ستاد را نظارت بر همه ارکان دولت و حاکمیت دانسته‌اند.

دبیر ستاد امر به معروف استان با اشاره به بازآرایی فعالیت‌های ستاد از سال ۱۴۰۱ افزود: اجرای دقیق قانون، پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای و نقش‌آفرینی رسانه‌ها در ترویج فرهنگ صحیح امر به معروف از ضروریات امروز جامعه است.

وی تأکید کرد: تذکر محترمانه، روشنگری و اجرای قانون در کنار هم می‌تواند موجب تقویت کارآمدی دستگاه‌ها و اعتماد مردم شود.

در پایان این جلسه، احسان وحیدی به‌عنوان دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان عباس‌آباد معرفی شد..