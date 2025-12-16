مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء در هفته سوم آذر با روند افزایشی به حدود ۵۳۳ میلیون مترمکعب در روز رسید و بیشترین مصرف این بخش با بیش از ۵۴۶ میلیون مترمکعب در ۱۵ آذر ثبت شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بررسی آمار شرکت ملی گاز ایران در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء نشان می‌دهد در نیمه سوم آذر و استفاده گسترده‌تر از وسایل گرمایشی، تقاضا در این بخش بالا باقی مانده است.

شنبه، ۱۵ آذر مصرف بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء به ۵۴۶.۰۵ میلیون مترمکعب رسید و روز یکشنبه، ۱۶ آذر با کاهش نسبی، رقم ۵۴۰.۰۳ میلیون مترمکعب ثبت شد. مصرف این بخش روز دوشنبه، ۱۷ آذر به ۵۳۰.۰۵ میلیون مترمکعب رسید و سه‌شنبه، ۱۸ آذر با ۵۲۹.۴۰ میلیون مترمکعب تقریباً ثابت ماند.

چهارشنبه، ۱۹ آذر مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء با ثبت ۵۳۳.۹۵ میلیون مترمکعب اندکی افزایش یافت و پنجشنبه، ۲۰ آذر ۵۳۱.۵۱ میلیون مترمکعب گزارش شد. در پایان هفته، جمعه، ۲۱ آذر مصرف این بخش با کاهش نسبی به ۵۱۷.۲۷ میلیون مترمکعب رسید.

بر این اساس مجموع مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء در هفت روز یادشده به بیش از ۳ هزار و ۷۲۸ میلیون مترمکعب رسید؛ رقمی که نشان‌دهنده ادامه استفاده گسترده از گاز در این بخش با ورود به نیمه سرد سال است.