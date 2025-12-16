به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: با فعال شدن سامانه بارشی در ۲۴ ساعت گذشته در استان پادنای علیا با ۵ میلیمتر، سمیرم ۲ میلیمتر، داران ۱ میلیمتر، مبارکه ۶ دهم، اسلام آباد موگویی ۴ دهم، میمه ۳ دهم، زرین شهر ۲ دهم، خوانسار و بویین میاندشت ۲ دهم و فریدونشهر ۱ دهم میلیمتر آب حاصل از بارش برف و باران گزارش شده است.

لیلا امینی با بیان اینکه هم اکنون در شهرستان شاهین شهر و میمه بارش برف و باران گزارش شده است، افزود: پیش بینی می‌شود از عصر امروز شاهد بارش پراکنده برف و باران در اکثر مناطق استان به ویژه غرب و جنوب باشیم.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی از تشدید فعالیت سامانه سرد بارشی از صبح چهارشنبه تا اواخر وقت روز جمعه (۲۶ تا ۲۸ آذر) در استان خبر داد و گفت: بارش برف و باران، رعد و برق، مه آلودی هوا، وزش تند باد لحظه‌ای، در نقاط مستعد بارش تگرگ و رعد و برق و کاهش محسوس دما بین هشت تا ۱۲ درجه در این مدت پیش‌بینی می‌شود.

لیلا امینی افزود: احتمال مخاطرات جوی مانند اختلال در ناوگان حمل و نقل عمومی و ناوگان زمینی، هوایی و ریلی استان، لغزندگی جاده‌ها به ویژه در مناطق برف گیر و راه‌های روستایی ومناطق سردسیر به دلیل بارش برف و کولاک (و سرچشمه‌های استان‌های مجاور)، سیلابی شدن مسیل‌ها، آب‌گرفتگی معابر، صاعقه، مه گرفتگی، کاهش دید افقی، جاری شدن روان آب، وزش تند باد موقتی، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و اختلال در انتقال انرژی، فشار بر حامل‌های انرژی و سوخت، یخبندان و کاهش محسوس دما در این مدت دور از انتظار نیست.

وی توصیه کرد: در این مدت مردم استان از سفر‌های غیر ضرور تا پایان هفته بپرهیزند.