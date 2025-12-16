پخش زنده
امروز: -
یک محکوم به قصاص نفس در میامی در قالب پویش «به عشق حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) میبخشم» از مجازات قصاص نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: این نهمین مورد گذشت از قصاص نفس در استان از ابتدای سال بود که به همت مسئولان قضایی و همکاران اداری حوزهقضایی میامی و رضایت بیقید و شرط اولیای دم رخ داد و پرونده به صلح و سازش ختم شد.
حجتالاسلام محمدصادق اکبری افزود : در مردادماه سال ۱۴۰۲، فردی در شهرستان میامی به علت ناتوانی در کنترل خشم و عصبانیت مرتکب قتل عمد شد و پلیس توانست او را و کمتر از یک روز شناسایی و دستگیر کند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: این پرونده، تمام مراحل رسیدگی را با صحت، دقت و سرعت لازم طی کرد و در نهایت، محاکم قضایی صالح رسیدگیکننده، با رعایت موازین قانونی، حکم قصاص نفس قاتل را صادر کردند.
وی گفت : پس از قطعیت رأی، پرونده جهت اجرا در اختیار شعبه اجرای احکام کیفری میامی قرار گرفت که در این مرحله، با اقدامات همکاران قضایی و اداری و با بهرهگیری از ظرفیتهای میانجیگری، دعوت به صلح و سازش و در قالب پویش «به عشق حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) میبخشم»، اولیای دم با بزرگواری، رضایت کامل و بیقید و شرط خود را اعلام کردند.