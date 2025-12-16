به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: این نهمین مورد گذشت از قصاص نفس در استان از ابتدای سال بود که به همت مسئولان قضایی و همکاران اداری حوزه‌قضایی میامی و رضایت بی‌قید و شرط اولیای دم رخ داد و پرونده به صلح و سازش ختم شد.

حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری افزود : در مردادماه سال ۱۴۰۲، فردی در شهرستان میامی به علت ناتوانی در کنترل خشم و عصبانیت مرتکب قتل عمد شد و پلیس توانست او را و کمتر از یک روز شناسایی و دستگیر کند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: این پرونده، تمام مراحل رسیدگی را با صحت، دقت و سرعت لازم طی کرد و در نهایت، محاکم قضایی صالح رسیدگی‌کننده، با رعایت موازین قانونی، حکم قصاص نفس قاتل را صادر کردند.

وی گفت : پس از قطعیت رأی، پرونده جهت اجرا در اختیار شعبه اجرای احکام کیفری میامی قرار گرفت که در این مرحله، با اقدامات همکاران قضایی و اداری و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های میانجیگری، دعوت به صلح و سازش و در قالب پویش «به عشق حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) می‌بخشم»، اولیای دم با بزرگواری، رضایت کامل و بی‌قید و شرط خود را اعلام کردند.