استاندار گیلان در پیامی بمناسبت ۲۵ آذرماه، عنوان کرد: گیلان با داشتن دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشگران توانمند، ظرفیت‌های ارزشمندی برای تولید دانش بومی و حل مسائل اولویت‌دار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر هادی حق شناس در این پیام، ضمن تبریک روز پژوهش به اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و فعالان عرصه علم و فناوری، بر بهره مندی از پژوهش‌های مسئله محور و کاربردی برای حل چالش‌های استان تاکید کرده است.

متن پیام استاندار گیلان به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

۲۵ آذرماه، روز پژوهش، فرصت مغتنمی برای قدردانی از تلاش‌های اندیشمندانی است که با تکیه بر علم، نوآوری و خرد جمعی، مسیر پیشرفت و توسعه پایدار کشور را هموار می‌سازند.

پژوهش، زیربنای تصمیم‌سازی‌های درست و عامل اصلی ارتقای کیفیت حکمرانی، اقتصاد، فرهنگ و زندگی اجتماعی است.

استان گیلان با برخورداری از دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشگران توانمند، ظرفیت‌های ارزشمندی برای تولید دانش بومی و حل مسائل اولویت‌دار استان دارد. چالش‌هایی همچون مدیریت پایدار منابع آب، ارتقای بهره‌وری کشاورزی به‌ویژه در حوزه محصولات راهبردی همچون برنج، صیانت از محیط زیست، تالاب‌ها و جنگل‌ها و توسعه اقتصاد دریا‌محور در سواحل خزر، بیش از هر زمان نیازمند پژوهش‌های مسئله‌محور و کاربردی است.

پیوند مؤثر میان پژوهش و اجرا می‌تواند ضمن پاسخگویی به این نیازها، زمینه‌ساز رشد متوازن، اشتغال پایدار و افزایش تاب‌آوری اقتصادی استان شود.

اینجانب ضمن تبریک روز پژوهش به اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و فعالان عرصه علم و فناوری، از تلاش‌های اثرگذار آنان قدردانی کرده و امیدوارم با تقویت حمایت‌ها و بهره‌گیری از نتایج پژوهش‌ها، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر گیلان در مسیر پیشرفت علمی و توسعه پایدار باشیم.

توفیق روزافزون جامعه علمی و پژوهشی استان را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.