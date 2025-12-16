پخش زنده
چهارمین جشنواره فرهنگی ورزشی طلاب بسیجی مازندران با حضور بیش از ۳۰۰ طلبه و روحانی در سپاه کربلا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ چهارمین جشنواره فرهنگی ورزشی طلاب بسیجی استان با هدف حفظ آمادگی جسمانی و ایجاد شور و نشاط میان طلاب و روحانیون در سپاه کربلا برگزار شد.
در این جشنواره که به مدت یک روز در دو نقطه استان برگزار شد، بیش از ۳۰۰ طلبه و روحانی بسیجی در ۱۰ رشته ورزشی شامل والیبال، فوتسال، فوتبال دستی، تنیس، پینگپنگ، کاراته، کنکفو، شنا، تیراندازی و دومیدانی به رقابت پرداختند.
بر اساس اعلام مسئولان، تیمهای برتر این جشنواره به مسابقات کشوری طلاب بسیجی راه خواهند یافت.