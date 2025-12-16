پخش زنده
قائممقام کمیته امداد چهارمحال و بختیاری از آغاز پویش یلدای مهربانی با هدف کمک به خانوادههای نیازمند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مهدی هاشمی با اشاره به اجرای طرح یلدای مهربانی ویژه فرزندان ایتام و محسنین استان گفت در آستانه شب یلدا، مردم نیکوکار و خیر استان میتوانند با پرداخت کمکهای نقدی و غیرنقدی گرمابخش سفرههای نیازمندان باشند.
وی با اشاره به روشهای غیرحضوری پرداخت کمکهای ویژه شب یلدا افزود: مردم نیکوکار استان میتوانند کمکهای نقدی خود را از طریق کد دستوری #۰۳۸*۸۸۷۷* و یا از طریق واریز به شماره کارت بانکی ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۴۱۲ نزد بانک ملی به دست نیازمندان برسانند.
قائممقام کمیته امداد استان با اشاره به روشهای حضوری پویش شب یلدا گفت: مراجعه حضوری به ادارات کمیته امداد در سراسر استان و مراکز نیکوکاری از دیگر روشهای رساندن بستههای معیشتی شب یلدا به دست نیازمندان است.
هاشمی خاطرنشان کرد: سال گذشته با مشارکت خیران و مردم نیکوکار استان ۲۵۴۰ بسته یلدایی (شامل میوه، شیرینی و آجیل) با هزینه بیش از ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان تهیه و میان نیازمندان توزیع شد.