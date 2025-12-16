هانیه پیرامی از صدا و سیمای خراسان جنوبی در جشنواره سراسری «فجر تا فجر» در بخش مینی‌فیچر، رتبه سوم این جشنواره را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هانیه پیرامی با اثر «نماز اول وقت در پاسگاه ماده کاریز» توانست رتبه سوم این جشنواره را از آن خود کند.

اثر «نماز اول وقت در پاسگاه ماده کاریز» به خاطرات همرزمان سردار سلیمانی و توجه ایشان به نماز اول وقت پرداخته و در قالب مینی‌فیچر روایی-نمایشی تولید شده است.

این جشنواره با همکاری ستاد اقامه نماز کشور برگزار شد و هدف آن تبیین فلسفه اقامه نماز و تحلیل راز‌ها و رمز‌های آن با بهره‌گیری از زبان هنر و قالب‌های رسانه‌ای بود.