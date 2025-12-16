مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، از بهره برداری بخش عمده‌ای از طرح‌های مهم در حوزه تأمین آب، برق و گاز شهرک‌های صنعتی این استان تا پایان سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ آقای جمال علیرضاپور گفت: اجرای طرح های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های حیاتی در شهرک‌های صنعتی این استان جهش قابل توجهی مشهود است.

وی افزود: در سال جاری، ۲۴ طرح عمرانی عمده در ۱۰ شهرک صنعتی استان تهران در حال اجراست که مجموع ارزش این طرح‌ها به بیش از ۶۸۰ میلیارد تومان می‌رسد. این پروژه‌ها با هدف تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز تولید، ارتقای بهره‌وری و ایجاد شرایط پایدار برای فعالیت واحدهای صنعتی تعریف شده‌اند و بخش قابل‌توجهی از آن‌ها هم‌اکنون در مراحل پایانی اجرا قرار دارد.»

جمالپور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین آب افزود:طرح‌های متعددی شامل توسعه شبکه‌های توزیع آب، احداث مخازن جدید و اجرای خطوط انتقال آب در شهرک‌های صنعتی عباس‌آباد، شمس‌آباد، نصیرآباد، قرچک، ملارد و پرند با سرعت مطلوب در حال اجراست که تکمیل آن‌ها نقش مؤثری در افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها و رفع چالش‌های تأمین آب واحدهای صنعتی خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران، تأمین پایدار انرژی را از اولویت‌های اصلی این شرکت برشمرد و گفت: اجرای هم‌زمان پروژه‌های تأمین برق و گاز با هدف پشتیبانی از فعالیت واحدهای تولیدی در دستور کار قرار دارد و با بهره‌برداری از طرح‌های در حال اجرا، ظرفیت تأمین انرژی در شهرک‌های صنعتی استان تهران به‌طور محسوسی افزایش خواهد یافت.

علیرضاپور تأکید کرد: همه تلاش مجموعه شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران بر این است که بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های عمرانی، زیرساختی و تأمین انرژی تا پایان سال ۱۴۰۴ تکمیل و در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. بی‌تردید این اقدامات، نقش مؤثری در تقویت مسیر توسعه صنعتی استان و تحقق جهش تولید خواهد داشت.»