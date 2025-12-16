نخستین نمایشگاه و بازارچه صنایع‌دستی، گردشگری، مشاغل خانگی و تولیدات بومی استان همدان در قالب یک پاساژ با هدف توانمندسازی اقتصادی بانوان و در چارچوب تفاهم‌نامه‌ای مشترک در تهران افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آیین افتتاح پاساژ صنایع‌دستی و مشاغل خانگی بانوان همدانی با حضور حمید ملانوری‌شمسی استاندار همدان، محسن معصوم‌علیزاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، محمدرضا خلجی معاون صنایع‌دستی استان، عباس صوفی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی و پروین داداندیش مشاور وزیر و رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور برگزار شد.

این اقدام در چارچوب تفاهم‌نامه‌ای که پیش‌تر در همدان به امضا رسیده بود، اجرایی شد و بر اساس آن، ۱۱۰ واحد تجاری به‌صورت رایگان و به مدت یک سال در اختیار بانوان کارآفرین همدانی قرار گرفته است.