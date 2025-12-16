به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در مراسم اختتامیه این رقابت‌ها، تیم‌ها و نفرات برتر معرفی و مشخص شد که برترین‌ها به مرحله کشوری المپیاد دانشگاه‌های کشور اعزام خواهند شد.

در پایان این دوره از مسابقات، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی با کسب بیشترین امتیاز، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

دانشگاه رجا در جایگاه دوم و دانشگاه علوم پزشکی نیز در رتبه سوم ایستادند.

این دوره از رقابت‌ها با مشارکت بیش از ۴۰۰ ورزشکار از ۱۳ دانشگاه استان و در ۹ رشته ورزشی برگزار شد.

در مجموع،۳۰ ورزشکار موفق به کسب مقام‌های اول تا سوم در رشته‌های مختلف شدند.

المپیاد از ۱۷ تا ۲۵ آذرماه برگزار شد و با استقبال گسترده جامعه دانشگاهی و همکاری دستگاه‌های متولی ورزش دانشجویی همراه بود.

مسئولان برگزاری ضمن قدردانی از تلاش‌های ورزشکاران، داوران و مدیران تیم‌ها، ابراز امیدواری کردند که حضور قهرمانان استانی در المپیاد کشوری منشأ موفقیت‌های بیشتر برای ورزش دانشجویی استان باشد.