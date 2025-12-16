پخش زنده
کتاب «تئاتر مسجد و هنر قدسی»، به قلم نصرالله قادری و صادق رشیدی، در حوزه هنری رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کتاب «تئاتر مسجد و هنر قدسی» با حضور جمعی از هنرمندان، پژوهشگران و علاقهمندان تئاتر دینی، در حوزه هنری رونمایی شد. این اثر به بررسی نظری و تاریخی «تئاتر مسجد» میپردازد و تلاش دارد تصویری دقیق و علمی از جایگاه این گونه نمایشی در نسبت با هنر قدسی ارائه دهد.
نصرالله قادری، نویسنده کتاب، در این مراسم با اشاره به برداشتهای نادرست رایج درباره تئاتر دینی گفت: تئاتر مسجد به دلیل وابستگیاش به تئاتر دینی و بهطور مشخص مذهب شیعه، همواره با این تصور بیرونی مواجه بوده که اساساً امکان تحقق ندارد و نهایتاً به روضهخوانی تقلیل پیدا میکند. این کتاب دقیقاً در پی نقد و تبیین همین نگاه است.
او افزود: در این پژوهش، ارتباط تئاتر مسجد با هنر قدسی، ریشههای آن در مسجد، و پیوندش با تفکر علوی و تفکر محمدی مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که تئاتر چگونه میتواند در انتقال مفاهیم انسانی و متعالی به مخاطب نقش مؤثر ایفا کند. همچنین ریشههای تئاتر و ریشههای مسجد، و سابقه فعالیتهای نمایشی پیش و پس از انقلاب اسلامی بهصورت تحلیلی بررسی شده و در نهایت، نظریهای پژوهشی درباره تئاتر مسجد ارائه شده است.
قادری با بیان اینکه مخاطب این کتاب تنها گروه خاصی نیست، تأکید کرد: اگرچه کتاب کارکرد دانشگاهی دارد و برای استفاده آکادمیک نوشته شده، اما تمامی فعالان حوزه تئاتر مخاطب آن هستند؛ بهویژه دانشجویان رشتههای تئاتر و سینما و افرادی که بهصورت حرفهای در این عرصه فعالیت میکنند.
این نویسنده تئاتر با نقد نگاه نخبهگرایانه به هنر نمایش گفت: این تصور که تئاتر در ایران «هنر خواص» است، صحیح نیست.
وی افزود: همانطور که این باور اشتباه وجود دارد که تئاتر مسجد فقط برای مخاطبان خاص و مسجدیهاست. در این کتاب تلاش کردهایم اثبات کنیم که تئاتر مسجد، یک تئاتر حرفهای است.
او گفت: در این کتاب، نمونهها و الگوهای عینی از تئاتر مسجد ارائه شده و حتی با الگوهای جهانی مقایسه شده است تا نشان داده شود این گونه نمایشی میتواند همپای تئاتر حرفهای و جریانهای جدی نمایشی حرکت کند و مسیر روشنی پیشِ روی هنرمندان تئاتر قرار دهد.
کتاب «تئاتر مسجد و هنر قدسی» در چهارده فصل، به قلم نصرالله قادری و صادق رشیدی، با ویراستاری نجمه حسینیانفر، در انتشارات سوره مهر منتشر شده است.
نصرالله قادری نویسنده، کارگردان، منتقد، استاد دانشگاه، سردبیر ماهنامه تخصصی نمایش، مدیرانتشارات نمایش، عضو کانون ملی منتقدان تئاتر ایران و عضو کانون مدرسان خانه سینما است.کتاب های «موخره به سوی دمشق»، «زندگی در تئاتر»، «حدیث آصف»، «تئاتر ملی» و «یک قمقمه از کوثر» از جمله آثار نصرالله قادری است.