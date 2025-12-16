پخش زنده
رییس میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مهریز: شهرستان مهریز با برخورداری از پیشینه تاریخی ۱۰ هزار ساله، بیش از ۶۰۰ اثر تاریخی شناساییشده، سه اثر ثبت جهانی و طبیعتی بکر، به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری فرهنگی و طبیعی کشور تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، قانعی گفت:شهرستان مهریز، یکی از کهنترین و زیباترین مناطق استان یزد، با استناد به شواهد تاریخی و سنگنگارههای کوه ارنان، دارای پیشینهای حدود ۱۰ هزار سال است. در این شهرستان تاکنون بیش از ۶۰۰ اثر تاریخی ارزشمند شناسایی شده که ۱۲۰ اثر آن در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
وی افزود:مهریز همچنین میزبان سه اثر ثبت جهانی شامل باغ جهانی پهلوانپور، قنات حسنآباد و قنات کاروانسرای زینالدین است که جایگاه این شهرستان را در نقشه میراث جهانی یونسکو برجسته کرده است.
وی همچنین خاطر نشان کرد: علاوه بر ظرفیتهای تاریخی، طبیعت بکر و چشمنواز مهریز از جمله چشمه طبیعی غربالبیز، مناطق کوهستانی ارنان، درهها و دشتهای دامگاهان، هر ساله گردشگران زیادی را به این منطقه جذب میکند.
رییس میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مهریز گفت: در حال حاضر حدود ۷ واحد گردشگری فعال در شهرستان مهریز خدمات اقامتی و پذیرایی به مسافران ارائه میدهند و همزمان چندین پروژه گردشگری شامل اقامتگاههای بومگردی، اقامتگاههای سنتی و مجتمعهای گردشگری با پیشبینی اشتغالزایی برای حدود هزار نفر در دست ساخت است.
قانعی افزود: از دیگر ظرفیتهای فرهنگی مهریز میتوان به صنایع دستی شاخص این شهرستان نظیر سبدبافی، چاقوسازی، گیوهدوزی و سنگتراشی اشاره کرد که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیدهاند.
رییس میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مهریز گفت: همچنین مهریز بهعنوان تنها باغشهر تاریخی ثبتشده در فهرست آثار ملی ایران با وسعت ۹۲۴ هکتار، جایگاه ویژهای در میان شهرهای تاریخی کشور دارد؛ ویژگیای که نقش مهمی در افزایش حضور گردشگران داخلی و خارجی در این شهرستان ایفا کرده است.