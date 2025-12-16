پخش زنده
هواشناسی لرستان با تقویت فعالیت سامانه بارشی از فردا چهارشنبه تا جمعه در استان، هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، هواشناسی لرستان با اعلام تقویت سامانه بارشی از فردا چهارشنبه تا جمعه ۲۸ آذر در استان هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان این سامانه همراه با بارش باران و برف، کولاک برف، کاهش دما و وزش باد شدید خواهد بود ومنطقه اثرآن برای روز چهارشنبه مناطق شمالی و نیمه شرقی استان و برای روز پنجشنبه نیمه شرقی و تا حدودی شمال و برای روز جمعه جنوب شرق استان خواهد بود.
اختلال در تردد، لغزندگی معابر، کولاک برف در محورهای مواصلاتی کوهستانی، انسداد برخی نقاط، مخاطرات ناشی از وزش باد شدید، مهآلودگی هوا، کاهش میدان دید از جمله مخاطرات این سامانه بارشی است.
در این مدت خودداری از فعالیتهای کوهنوردی، توقف نکردن در حاشیه مسیلها، پرهیز از سفرهای غیرضروری، مجهز بودن خودروها به سوخت و تجهیزات زمستانی هنگام تردد در محورهای مواصلاتی، آمادگی نیروهای امدادی و راهداری و شهرداریها، تنظیم دما در گلخانهها و مرغداریها توصیه شده است.