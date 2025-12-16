پخش زنده
بر اساس اعلام انجمن تولیدکنندگان فولاد، ارزش صادرات محصولات زنجیره آهن و فولاد کشور در این مدت با افزایش ۲۷ درصدی به بیش از ۵.۳ میلیون دلار رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق اعلام انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران؛ در مدت مذکور، صادرات زنجیره فولاد ایران جهش قابل توجهی داشته و در کنار افزایش چشمگیر صادرات ورقهای فولادی و مواد اولیه، صادرات مقاطع ساختمانی (طویل) با افت مواجه شده است.
با توجه به آمارهای ثبت شده، مجموعاً کل زنجیره آهن و فولاد کشور در هشت ماهه سال ۱۴۰۴، صادراتی به وزن ۲۶.۷ میلیون تن را ثبت کرد که نسبت به سال ۱۴۰۳ رشدی ۴۱ درصدی داشته است و بر این اساس تراز تجاری صنعت فولاد در سال ۱۴۰۴ مثبت ارزیابی میشود، اما تغییر استراتژی از صادرات محصول نهایی(مانند تیرآهن) به سمت صادرات فولاد میانی و مواد اولیه، نیازمند تحلیل دقیقتر سیاستگذاران این حوزه است.
صادرات میلگرد که مطابق اطلاعات کتاب سال فولاد ایران، سهم عمده بیش از ۸۵ درصدی تناژ صادراتی مقاطع طویل فولادی در سال گذشته را شامل میشود، ۱۲ درصد کاهش یافته است.
ارزش صادرات انواع ورقهای فولادی تقریبا ۳ برابر شده و به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.
بیشترین میزان افزایش ارزش صادرات، مربوط به ورق های سرد و گرم و مقاطع تخت فولادی است.