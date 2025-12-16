پخش زنده
با هدف جلوگیری از آلودگی رودخانه زنگمار تصفیهخانه فاضلاب در خروجی زندان ماکو ساخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماکو از احداث و راهاندازی تصفیهخانه فاضلاب در خروجی فاضلاب زندان ماکو بهمنظور پیشگیری از آلودگی رودخانه زنگمار خبر داد.
جعفر صادق تقیزاده با اعلام این خبر گفت: با توجه به استقرار زندان ماکو در حاشیه رودخانه زنگمار، احداث تصفیهخانه فاضلاب بهعنوان یکی از الزامات زیستمحیطی در دستور کار قرار گرفت و پس از پیگیریهای انجامشده، سیستم تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال در محل خروجی فاضلاب این مجموعه احداث شد.
وی افزود: این اقدام با هدف جلوگیری از ورود مستقیم فاضلاب به رودخانه و کاهش مخاطرات زیستمحیطی ناشی از آن انجام شده است.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماکو با اشاره به نظارتهای فنی انجامشده اظهار کرد: کارشناسان این اداره پس از بررسی دقیق شاخصهای فنی و تخصصی تصفیهخانه، از پساب خروجی نمونهبرداری کردهاند و نمونهها جهت انجام آزمایشهای تخصصی و تطبیق با آخرین استانداردهای ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست به آزمایشگاه ارسال شده است.
وی تصریح کرد: پس از تأیید نتایج آزمایشها و احراز انطباق پساب خروجی با استانداردهای زیستمحیطی، کارایی و استاندارد بودن تصفیهخانه مورد تأیید نهایی قرار خواهد گرفت.