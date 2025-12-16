به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسئول دفتر امام جمعه میبد، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر میبد و روسای ادارات بهزیستی و ورزش و جوانان، رئیس جامعه معلولین با حضور در سالن ورزشی نشاط جامعه معلولین، از سیدعلیرضا طباطبایی نوجوان افتخارآفرین میبدی در مسابقات پاراآسیایی استقبال کردند.

سید علیرضا طباطبائی مدال برنز مسابقات پارا آسیایی تنیس روی میز ۲۰۲۵ را که در امارات برگزار شد مقام سوم این دوره از مسابقات را به دست آورد.

مجید بهارستانی شهردار میبد در این مراسم با تبریک این موفقیت ارزشمند به قهرمان ورزشی شهرستان، از این که او باعث شادی مردم شهرستان و استان شده است قدردانی کرد.

فاطمه السادات جوادیان رییس اداره بهزیستی هم گفت: شما با درخشش در این دوره از رقابت هم ثابت کردید که معلولیت، محدودیت نیست و می‌توانید برای مردم استان شهرستان و کشورت افتخار آفرینی کنید.

جوادیان افزود: ورزشکاران ما برای کسب موفقیت‌های بیشتر، در سطح ملی و بین المللی، نیازمند حمایت‌های مضاعف از سوی مسئولین و خیرین است.