ساخت و تجهیز ۵ اتاق عمل بیمارستان حاجیه نرگس معرفی بندر ماهشهر توسط پتروشیمی رازی گامی بزرگ در راستای مسئولیتهای اجتماعی این شرکت محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی و با توجه به اهمیت توسعه زیرساختهای درمانی منطقه، جلسهای با دعوت مدیریت شرکت پتروشیمی رازی و با حضور حسین موسیزاده، معاون مالی، اداری و بازرگانی شرکت پتروشیمی رازی و دکتر شنبدی، رئیس شبکه بهداشت و درمان بندر ماهشهر، در محل شرکت پتروشیمی رازی برگزار شد.
در این نشست روند ساخت و احداث ۵ اتاق عمل شبکه بهداشت و درمان بندر ماهشهر مورد بررسی قرار گرفت و شرکت پتروشیمی رازی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه، خواستار پیگیری جدی، بررسی موانع موجود و رفع آنها بهمنظور تکمیل هرچه سریعتر این طرح شد.
مدیریت شرکت پتروشیمی رازی همچنین با تأکید بر رویکرد حمایتی این مجموعه، پیشنهاد تجهیز کامل اتاقهای عمل را علاوه بر احداث پروژه مطرح کرد؛ پیشنهادی که بهعنوان خبر جدید و مثبت این جلسه مورد توجه قرار گرفت و میتواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات درمانی منطقه ایفا کند.
بر اساس گزارشهای ارائهشده، در حال حاضر ۶۰ درصد از پروژه عمرانی پیشرفت داشته و شرکت پتروشیمی رازی در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی خود، ضمن پیگیری روند احداث، آمادگی دارد در مسیر تأمین و تجهیز اتاقهای عمل نیز همکاری لازم را بهعمل آورد.
حسین موسیزاده در این جلسه با اشاره به نقش صنعت در توسعه پایدار منطقه اظهار داشت: شرکت پتروشیمی رازی با درک اهمیت این پروژه در بهبود خدمات سلامت، با جدیت پیگیر ساخت، احداث و تجهیز این مجموعه درمانی است
دکتر شنبدی نیز ضمن قدردانی از نگاه مسئولانه و پیگیریهای شرکت پتروشیمی رازی، اجرای این پروژه را گامی مؤثر در ارتقای سطح خدمات درمانی، افزایش توان جراحی و بهبود خدمترسانی به شهروندان بندر ماهشهر عنوان کرد.